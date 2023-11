Torino: Ryanair annuncia 2 nuove rotte per Belfast e Porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryanair ha annunciato che nell'operativo invernale per l'aeroporto di Torino ci saranno anche Belfast e Porto assieme alle 26 rotte già confermate. "In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo su Torino per l'inverno '23, con 2 nuove rotte per Belfast e Porto (28 in totale), oltre a maggiori frequenze su altre 3 popolari destinazioni quali Catania, Birmingham e Bristol, offrendo ai nostri clienti torinesi una selezione ancora più ampia per le loro vacanze invernali alle tariffe più basse d'Europa - Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. L'impegno senza pari di Ryanair consiste nell'aver basato due aeromobili a Torino, con un investimento di 200 milioni di dollari e il supporto a oltre 1.800 posti di lavoro, inclusi oltre 60 altamente retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri. Il traffico di Ryanair sostiene la crescita a lungo termine della Regione, fornendo una spinta tanto necessaria all'economia turistica locale". (segue) (Rpi)