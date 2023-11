I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: fonti "Bbc", più di 50 morti nelle regioni del Tigrè e dell'Amhara a causa della siccità - Più di 50 persone sono morte nelle regioni del Tigrè e dell'Amhara, in Etiopia, a causa della siccità e del congelamento degli aiuti. Lo riferiscono fonti umanitarie citate dalla "Bbc", secondo cui 46 persone sono morte nella città di Yechila, nel Tigrè, mentre sei hanno perso la vita nella città di Wag Hemra, nella vicina regione di Amhara, a causa della carenza di cibo. A causa della grave siccità sono morti anche oltre 4 mila bovini. Mentre l’Etiopia settentrionale combatte la siccità, le regioni meridionali e orientali del Paese sono state inondate da inondazioni improvvise. In una dichiarazione pubblicata su X, precedentemente noto come Twitter, l''Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) ha affermato che più di 370 mila persone hanno abbandonato le proprie case a causa delle inondazioni, mentre almeno 43 persone sono morte a causa delle inondazioni e delle frane abbattutesi nella regione orientale dei Somali. Gli Stati Uniti e le Nazioni Unite hanno sospeso gli aiuti alimentari all'Etiopia all’inizio di quest’anno dopo le accuse di distrazione, aggravando così ulteriormente la crisi umanitaria. Solo di recente l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) e il Programma alimentare mondiale (Pam) hanno annunciato la ripresa delle consegne, dopo una pausa di cinque mesi. Il Tigrè si sta inoltre riprendendo da una sanguinosa guerra civile durata due anni e terminata un anno fa, mentre nell'Amhara è di recente scoppiato un conflitto tra le forze armate federali e le milizie locali note come Fano, che rifiutano di essere inglobate nell'esercito, come sancito dall'accordo di pace nel Tigrè firmato a Pretoria nel novembre 2022. (segue) (Res)