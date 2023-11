I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Sudafrica: Msc inaugura con presidente Ramaphosa nuovo terminal crociere a Durban - Il presidente del gruppo Mediterranean Shipping Company (Msc) Pierfrancesco Vago ha inaugurato a Durban insieme al presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa il nuovo terminal crociere, intitolato a Nelson Mandela, e la stagione crocieristica di Msc Splendida. Lo riferisce in un post su X (ex Twitter) l'ambasciata d'Italia in Sudafrica. Msc ha concluso a fine 2022 l'acquisizione del gruppo francese Bolloré Africa Logistics e delle sue affiliate. A marzo scorso la Bolloré Africa Logistics è stata ribattezzata in Africa Global Logistics (Agl). Con una presenza in 49 nazioni, Agl detiene 22 concessioni portuali e ferroviarie, 66 interporti e due terminal fluviali. (segue) (Res)