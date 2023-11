I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: ufficiale l'adesione di Mogadiscio alla Comunità dell'Africa orientale - La Somalia è entrata ufficialmente a far parte della Comunità dell'Africa orientale (Eac). Lo rende noto lo stesso blocco regionale su X, al termine del vertice regionale che si è tenuto oggi ad Arusha, in Tanzania. "Il vertice dei capi di Stato dell'Eac ammette la Repubblica federale di Somalia come ottavo membro, in conformità con l'articolo 3 del trattato che istituisce l'Eac", si legge. La Somalia diventa così l'ottavo Paese ad aderire all'organizzazione regionale. L'ultimo ad avervi aderito era stata la Repubblica democratica del Congo (Rdc) il 29 marzo del 2022. Dell'Eac facevano già parte Burundi, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Uganda. (Res)