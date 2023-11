I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veneto: Meloni, da governo 678 milioni, è locomotiva del Paese - “A questi fondi di coesione aggiungiamo altre risorse che arrivano da altre voci di bilancio. Alla fine le risorse sono complessivamente 678 milioni di euro anche grazie a tutto quello che riusciamo a mobilitare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Fiera di Verona, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Le priorità su cui lavoriamo sono infrastrutture, prevenzione ambientale, lavoro, diritto, studio, sport salute, cultura e decoro”, ha spiegato. "Il Veneto rappresenta una locomotiva per l'Italia", ha concluso la premier. (segue) (Rin)