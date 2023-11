I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Rustichelli (Agcm), non siamo in grado di completare tutti i progetti - "Ci troviamo in una situazione in cui a mio avviso c'è pochissima coerenza della progettualità e ci saranno tanti progetti che probabilmente non arriveranno in fondo. Questa è la verità è inutile che lo neghiamo. Non siamo in grado a mio avviso di completare tutti i progetti che abbiamo messo in cantiere nei termini previsti dal Pnrr. E' un fatto grave, mi assumo la piena responsabilità di queste dichiarazioni. E' inutile che ci nascondiamo, la realtà, purtroppo, a mio avviso, è questa". Lo ha detto Roberto Rustichelli, presidente Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) agli "Stati Generali della Ripartenza - Per un recupero dello spirito di unità" a Bologna. "Nello scenario macroeconomico internazionale, le debolezze strutturali dell'economia italiana ci portano a lanciare nuove sfide - ha aggiunto -. Siamo in un momento in cui registriamo meno crescita e più inflazione, fra sfide interne e internazionali. Innovazione, investimento, sviluppo e coesione sociale sono parole chiave nell'ambito della discussione sulla crescita e la competitività del sistema Paese. Bisogna puntare a una economia sempre più concorrenziale, al dinamismo imprenditoriale: cose che sono pilastro per la promozione di principi democratici, garantendo la diversità, l'accesso equo alle opportunità e la libertà di scelta. L'Italia, in questo contesto, può cogliere diverse occasioni come la diversificazione delle fonti energetiche, la transizione verde, la riorganizzazione delle catene produttive. La concorrenza - ha quindi concluso - è la condizione essenziale perché il mercato generi ricchezza ma anche la condizione per contribuire al benessere dei consumatori". (segue) (Rin)