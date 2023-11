I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agricoltura: Giorgetti, Mef al lavoro su valorizzazione patrimonio fondiario pubblico - Il ministero dell'Economia e delle Finanze "sta lavorando con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio fondiario pubblico, visto il potenziale inespresso non solo dal punto di vista economico ma anche per il comparto agricolo. Su questo e altri obiettivi il ministero dell'Economia è sempre a disposizione per lavorare insieme". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un videomessaggio al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. (segue) (Rin)