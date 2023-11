I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltempo: incontro Urso-Musumeci per sostegno a imprese e attività produttive Toscana - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, hanno avuto oggi un incontro a palazzo Piacentini con i rispettivi staff sul pacchetto a sostegno delle imprese e delle attività produttive delle zone alluvionate della Toscana. All’esame – riferisce una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy – la possibile estensione delle misure che erano già state attivate per le aree alluvionate dell’Emilia Romagna, in relazione al Fondo di garanzia e all’applicazione della Legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale. All’esame, inoltre, anche una possibile proroga delle consegne dei beni strumentali materiali nell’ambito del Piano nazionale Transizione 4.0. (Rin)