I fatti del giorno - Roma (4)

21 luglio 2021

- Violenza donne: Eures-Uil, a Roma 1,3 donne stuprate al giorno, nel Lazio 566 denunce in 2022 - Dal 2019 al 2023 nel Lazio, secondo i dati elaborati dalla Uil Lazio e dall'Eures, si sono registrati 59 femminicidi e 2.530 violenze sessuali. Nel 2022, inoltre, si è registrata un'impennata con 566 denunce per stupro solo nel Lazio. Di queste 465 a Roma, con una crescita di oltre il 25 per cento rispetto al 2021. Un dato superiore alla media nazionale (10,7 per cento) e regionale (9,9 per cento). Tradotto in numeri si parla di 1,3 donne stuprate al giorno e 11 stupri ogni 100 mila abitanti. "Numeri che allarmano anche se non sembrano allarmare la giustizia penale", spiega il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica. "Si aspetta che accada il dramma, il livello di attenzione aumenta, il rimbombo mediatico attiva le coscienze e la partecipazione e' attiva per qualche giorno, ma poi tutto torna come prima. Almeno in ambito giudiziario", aggiunge. Particolarmente allarmante è il dato relativo alle violenze sulle minori di 14 anni, in crescita del 33,3 per cento rispetto al 2021 (44 vittime nel Lazio nel 2022 rispetto alle 33 dell'anno precedente). Di queste 37 nella Capitale. Ed è sempre la Capitale - prosegue la Uil Lazio - a guidare la triste classifica dei femminicidi: ben 50 nell'ultimo quinquennio su 59 a livello regionale. Quattordici soltanto lo scorso anno e nove nel 2023 (dato aggiornato al 20 novembre). Primato che Roma detiene anche a livello nazionale con 50 vittime contro le 31 di Torino, 30 a Milano e 28 a Napoli. Femminicidi che oltre a rappresentare circa la metà degli omicidi compiuti nella Regione negli ultimi cinque anni, continuano a verificarsi nel 73 per cento dei casi in ambito famigliare, con una prevalenza netta nel contesto di coppia e riguardano prevalentemente donne di nazionalità italiana (76,3 per cento). Diminuiscono, infine, i reati di minaccia: 6.221 nel 2022, contro i 6.657 nel 2021. E Roma, con 4.172 denunce nel 2022, registra solo in questo caso l'indice più basso delle province laziali. (segue) (Rer)