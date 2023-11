Napoli:riparte la campagna del Corecom Campania nelle scuole contro bullismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A testimoniare la vicinanza e l'impegno del Comune di Casalnuovo la presenza dell'assessore all'Istruzione Simona Visone. "Abbiamo in campo tante attività per essere accanto ai ragazzi, ma soprattutto lavoriamo per mantenere attiva una fitta rete a sostegno dei giovani - ha detto l'assessore -. Dialoghiamo quotidianamente con tutti gli attori direttamente interessati dal fenomeno e abbiamo creato dei gruppi di lavoro per affrontare e risolvere i problemi che emergono di volta in volta. Fondamentale è la collaborazione con le scuole, davanti a segnalazioni di casi di bullismo o cyberbullismo i dirigenti, i professori e gli alunni non sono lasciati mai soli". "Nella nostra scuola è stata resa operativa una cassetta delle lettere", ha spiegato Mario Borgo, professore referente per bullismo e cyberbullismo alla scuola media statale Nicola. "Alunni, genitori o anche insegnanti possono scrivere una segnalazione e imbucare la lettera che sarà, quindi, presa in carico dal nostro team. Successivamente saranno predisposti degli interventi adeguati a quanto segnalato, si approfondirà l'accaduto e, ove necessario, verranno informati i servizi sociali e le forze dell'ordine. Crediamo sia importante lavorare sulla prevenzione per evitare che magari episodi banali sfocino in vere e proprie forme di bullismo", ha concluso Borgo. Il seminario ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti del consiglio d'istituto, presieduto da Vittorio Ruocco che ha rivolto un messaggio ai ragazzi: "La vita è una sola e ognuno deve sentirsi libero di viverla come vuole. Il bullismo riduce questa libertà. Dobbiamo immaginare di essere come dei computer, ovvero, ci dobbiamo aggiornare e imparare a riconoscere i comportamenti giusti da quelli sbagliati. Insieme possiamo costruire una comunità dove tutti siamo allo stesso livello e chi si sente superiore invece di prevaricare gli altri li aiuta a superare le difficoltà". (Ren)