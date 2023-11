© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-India: firmato memorandum d'intesa sui semiconduttori - Ue e India hanno firmato un memorandum d'intesa sui semiconduttori. Il documento è stato siglato dal commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, e il ministro indiano delle Ferrovie, delle Comunicazioni, dell'Elettronica e delle Tecnologie dell'informazione, Ashwini Vaishnaw. Come si legge in una nota dell'esecutivo Ue, con questo accordo India e Unione europea intendono condividere esperienze, migliori pratiche e informazioni sui rispettivi ecosistemi dei semiconduttori, nonché individuare settori di collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra università, organismi di ricerca e imprese. Il memorandum mira anche a promuovere lo sviluppo di competenze, talenti e manodopera per l'industria dei semiconduttori e facilitare la collaborazione attraverso l'organizzazione di seminari e partenariati e attraverso la promozione di investimenti diretti, e garantire condizioni di parità nel settore, anche condividendo le informazioni sulle sovvenzioni pubbliche concesse. (segue) (Res)