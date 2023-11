© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Seychelles: rafforzata cooperazione su sviluppo, giovani e sport - Il ministro degli Esteri delle Seychelles, Sylvestre Radegonde, ha concluso oggi la sua visita ufficiale a Nuova Delhi (22-24 novembre) dopo aver incontrato l’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar. I due, come riferito dal ministro indiano sul social network X, hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali, scambiato opinioni su temi regionali di comune interesse e assistito allo scambio di alcuni memorandum d’intesa. I protocolli riguardano l’assistenza indiana per l’attuazione di piccoli progetti di sviluppo e la cooperazione in materia di giovani e sport. (segue) (Res)