- Myanmar: inviato presidenza Asean ha tenuto incontri a Giacarta per promuovere dialogo - L’ufficio dell’inviato speciale in Myanmar della presidenza indonesiana dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ha organizzato una serie di incontri con le parti coinvolte nella crisi politica birmana sull’attuazione del Consenso in cinque punti e la promozione di un dialogo inclusivo per trovare una soluzione duratura. I colloqui si sono tenuti a Giacarta dal 20 al 22 novembre e hanno visto la partecipazione di rappresentanti del movimento di protesta contro il colpo di stato del 2021, del regime e delle organizzazioni etniche armate firmatarie del cessate il fuoco, oltre a una rappresentanza del governo del Laos, che assumerà la presidenza dell’Asean nel 2024. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri dell’Indonesia, precisando che ci sono state diverse interlocuzioni con diversi raggruppamenti. (segue) (Res)