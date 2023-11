© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: premier Kakar in visita ufficiale a Dubai il primo e il 2 dicembre - Il primo ministro del Pakistan, Anwaar ul Haq Kakar, accompagnato da una delegazione, effettuerà una visita ufficiale a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per partecipare al Summit mondiale sull’azione per il clima, in programma il primo e 2 dicembre nell’ambito della Cop28, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e agli eventi collegati e agli eventi collegati. A margine il premier avrà anche incontri bilaterali. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri pachistano, Mumtaz Zahra Baloch. (segue) (Res)