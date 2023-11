Medio Oriente: i 13 ostaggi israeliani sono stati consegnati allo Shin Bet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 13 ostaggi israeliani rilasciati oggi dal movimento islamista palestinese Hamas sono attualmente nelle mani del servizio di sicurezza interna di Israele, lo Shin Bet, dopo aver attraversato il valico di Rafah, che collega la Striscia di Gaza all'Egitto. Lo ha dichiarato un funzionario israeliano al quotidiano israeliano "The Times of Israel". Adesso, secondo quanto riferito dall'emittente "Channel 12", a breve gli ostaggi arriveranno al valico di Kerem Shalom. Dalle immagini trasmesse in diretta dalla televisione israeliana, si vedono donne, anziani e bambini. (Res)