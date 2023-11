Medio Oriente: presidente Egitto, pronti per uno Stato palestinese smilitarizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un futuro Stato palestinese dovrebbe essere smilitarizzato e avere una presenza temporanea di sicurezza internazionale per fornire garanzie sia alla popolazione che a Israele. Lo ha detto oggi il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, durante una conferenza stampa congiunta al Cairo con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, e il premier belga Alexander De Croo. "Abbiamo detto che siamo pronti per la smilitarizzazione di questo Stato, e che ci possono anche essere garanzie di forze (internazionali), siano esse forze della Nato, forze delle Nazioni Unite, o forze arabe o statunitensi, finché non raggiungiamo la sicurezza per entrambi gli Stati, il nascente Stato palestinese e lo Stato israeliano", ha detto Al Sisi. (Cae)