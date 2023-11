Turismo: MiTur, da enogastronomia giro d'affari da 30 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo enogastronomico è sia una certezza che un’opportunità sempre più evidente per promuovere le eccellenze dei territori italiani. Il settore, che si distingue nel mondo per le specialità Made in Italy, genera un giro di affari di 30 miliardi di euro. Il settore è un valore aggiunto per il turismo perché porta con sé il concetto stesso di ‘italianità’ e di identità culturale. Non a caso la cucina italiana è stata ufficialmente candidata a patrimonio culturale immateriale Unesco. Lo rende noto il ministero del Turismo, nell’ambito del primo Forum internazionale del settore in corso di svolgimento a Baveno, sul Lago Maggiore. (Rem)