Medio Oriente: ministero Esteri ucraino, otto connazionali evacuati dalla Striscia di Gaza

- L'Ucraina ha evacuato otto connazionali dal territorio della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleh Nikolenko. "In questi giorni, otto cittadini ucraini sono stati portati via da Gaza in Egitto e 26 cittadini oggi hanno preso un volo charter dall'Egitto alla Moldova. I nostri diplomatici li hanno aiutati a trasferirsi in Ucraina", ha affermato Nikolenko all'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Il portavoce ha precisato che in totale Kiev ha già evacuato 259 persone grazie alla collaborazione delle autorità dell'Egitto, del Qatar e di Israele. (Kiu)