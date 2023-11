Corea del Sud-Francia: incontro Yoon-Macron, focus su cooperazione nella tecnologia avanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e l’omologo della Francia, Emmanuel Macron, hanno concordato oggi di rafforzare la cooperazione nelle tecnologie avanzate e sulle questioni relative al cambiamento climatico e alla transizione energetica. Lo riferisce l’ufficio presidenziale sudcoreano in un comunicato, dopo l’incontro odierno tra i due capi di Stato all’Eliseo, a Parigi, dove Yoon è in visita per promuovere la candidatura del suo Paese a ospitare l’Expo 2030. I due leader, si legge nella nota, hanno discusso della cooperazione commerciale nei settori delle batterie ricaricabili e delle energie rinnovabili, concordando anche sulla necessità di collaborare in settori come l’energia nucleare, la quantistica, le start-up e i semiconduttori. (segue) (Git)