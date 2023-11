Corea del Sud-Francia: incontro Yoon-Macron, focus su cooperazione nella tecnologia avanzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi del colloquio, prosegue il comunicato, c’è stato quello delle “provocazioni nucleari e missilistiche della Corea del Nord”, per le quali Macron ha espresso solidarietà a Seul. I due presidenti hanno sollecitato la collaborazione della comunità internazionale per affrontare le sfide poste da Pyongyang. Inoltre, sono state scambiate opinioni sulla situazione n Medio Oriente. Il vertice, conclude la nota, ha offerto l’opportunità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza globale con la Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vista dell’assunzione da parte della Corea del Sud, l’anno prossimo, del suo mandato come membro non permanente. (Git)