Forza Italia: Moratti, partito si riconosce nei valori del solidarismo liberale e del liberalismo solidale

21 luglio 2021

- La Consulta "nasce con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla politica. Sono diverse le aree tematiche e davvero tanti temi. Elaborare delle proposte basate su un metodo: analizzare il presente per disegnare il futuro, fornire proposte concrete". Lo ha detto Letizia Moratti, a margine della conferenza stampa di presentazione della Consulta di Forza Italia, a Milano. Il partito, spiega Moratti, "si riconosce nel partito popolare europeo, nei valori della solidarismo liberale e del liberalismo solidale". "Io ho la responsabilità come presidente della consulta nazionale del partito - ha aggiunto - i nomi sono nomi nazionali con grandi esperienza anche internazionali". "L'obiettivo del segretario è avere idee progettuali e proposte che devono essere poi portate al congresso e far parte poi della piattaforma programmatica del congresso. La Consulta è stata una grande intuizione del presidente Berlusconi nel 1994", ha concluso. (Rem)