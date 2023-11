Libano: la Finlandia stanzia 3,7 milioni di euro per sostenere il benessere dei bambini libanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Finlandia ha stanziato 3,7 milioni di euro per aiutare i bambini e i giovani più vulnerabili che vivono in Libano. La sovvenzione è volta a sostenere il programma Unicef sui Centri comunitari multiservizi (Mscc), strutture multifunzionali che hanno lo scopo di accogliere bambini non integrati nel sistema scolastico, offrendo loro l'accesso a servizi multipli in un unico centro, come riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". "Il contesto attuale di crisi che investe il Libano incide su ogni aspetto della vita dei bambini, motivo per cui è necessario affrontare il problema in modo completo, garantendo loro il diritto all'istruzione", ha affermato Anne Meskanen, ambasciatrice di Finlandia in Libano all'agenzia di stampa libanese. Edouard Beigbeder, rappresentante dell'Unicef in Libano, ha dichiarato che con questo contributo investiranno sul benessere di tutti i bambini "fornendo protezione, assistenza sociale, istruzione e servizi di sviluppo delle competenze per un futuro migliore". (Lib)