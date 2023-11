Lombardia: Salzano (Simest), solida capacità di resilienza sostenuta da export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia, “prima regione industriale in Europa, ha dimostrato - di fronte alle crescenti complessità del contesto globale - una solida capacità di resilienza, sostenuta anche dall’elevata attitudine delle imprese ad esportare”. Lo ha detto il Presidente Simest, Pasquale Salzano, intervenendo al World Summit 2023 in corso oggi a Milano. In questi anni, Simest “non ha fatto mancare il supporto al tessuto produttivo del territorio. A partire dal 2022, grazie alle risorse del Fondo394, gestito in convenzione con la Farnesina, abbiamo concesso finanziamenti agevolati per più di 400 milioni di euro a oltre mille imprese della regione (oltre il 90 per cento Pmi). Con tali risorse abbiamo supportato la realizzazione di importanti progetti di sviluppo internazionale come l’apertura di nuove filiali all’estero, e progetti relativi alla transizione digitale ed ecologica – ha sottolineato Salzano -. A ciò si aggiunge il supporto alle esportazioni tramite il Fondo295: tramite questo strumento, dal 2022 sono state agevolate oltre 90 operazioni promosse da esportatori lombardi per 140 milioni di euro”. Infine, ha concluso Salzano, “il nostro impegno si è articolato anche nell’equity. In Lombardia abbiamo realizzato 65 operazioni di partecipazione nel capitale delle imprese per un investimento complessivo di oltre 300 milioni di euro. Si tratta di un impegno considerevole che Simest - in sinergia con la Farnesina e in linea con Cassa Depositi e Prestiti -continuerà a garantire, sostenendo le imprese a dotarsi degli strumenti e delle strategie necessarie per affrontare le sfide globali, rafforzandone la competitività a favore di uno sviluppo digitale e sostenibile”.(Rem)