Emirati: Abu Dhabi Art, ambasciata d'Italia promuove gallerie d'arte italiane

- L'ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi ha organizzato ieri sera un evento di promozione delle gallerie d’arte italiane che partecipano all'importante rassegna artistica emiratina, in occasione della 15esima edizione della fiera Abu Dhabi Art, a cui ha partecipato il maestro Michelangelo Pistoletto come ospite d'onore. Lo ha riferito la stessa ambasciata sui propri canali social, aggiungendo che esponenti emiratini ed italiani del mondo culturale, artisti e galleristi italiani hanno preso parte alla cena presso la residenza dell'ambasciatore italiano, Lorenzo Fanara. Questi ha sottolineato l'importanza di investire in diplomazia culturale e di valorizzare l'arte contemporanea, soprattutto in questi tempi difficili, per facilitare il dialogo, la comprensione reciproca e il rispetto dei valori fondamentali dell'umanità. Pistoletto è intervenuto, affermando: “L’arte è l’abitudine a parlare. E’ in grado di influenzare e di attivare tutte le attività della società. La pace non è il titolo finale della guerra, ma è il titolo iniziale del film della vita, quello dal quale il film della vita deve ripartire”. Durante i giorni di Abu Dhabi Art, inoltre, è possibile visitare la mostra “I contain multitudes” dell’artista Marinella Senatore, allestita presso l’Istituto italiano di cultura di Abu Dhabi, in collaborazione con la Galleria Mazzoleni di Torino. Le installazioni dell’eclettica artista italiana confermano l'attenzione prioritaria conferita alla promozione dell'arte contemporanea dal Sistema Italia negli Emirati Arabi Uniti, si legge nella nota. (Res)