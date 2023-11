Caivano: De Luca, processione demagogica dei ministri, qui non è Africa subsahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Caivano “vivono decine di migliaia di famiglie perbene, non ci si può rapportare a Caivano come fosse l’africa subsahariana, con questa processione strumentale e demagogica dei ministri che pensano di fare clientela politica da qui alle elezioni europee. E’ una vergogna”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook del venerdì riferendosi alle numerose visiti dei ministri del governo Meloni. Una delle ultime, in ordine di tempo, è stata quella del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che ha fatto effettuare al Frecciarossa sul quale viaggiava, e che era in ritardo, una fermata a Ciampino da dove poi ha proseguito il viaggio verso Caivano su un’auto blu. Fatto che non è sfuggito alla ‘critica’ di De Luca. “Questo Lollobrigida ha fermato un treno perché doveva venire a Caivano a tagliare il nastro di un piccolo parco realizzato non da lui ma dai carabinieri. Noi per motivi di solidarietà a Lollobrigida avevamo decido di attrezzare una tenda della Protezione civile per ospitare tutti i ministri che stanno arrivando a Caivano”, ha sferzato De Luca.(Ren)