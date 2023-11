Medio Oriente: 89 convogli umanitari e 129 mila litri di carburante entrati a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette autocisterne contenenti 129 mila litri di carburante hanno attraversato oggi il valico di Rafah e sono entrate nella Striscia di Gaza dall’Egitto. Lo riporta l’emittente televisiva “Cairo News Channel”. E’ la seconda volta che il carburante entra nell’exclave palestinese dallo scoppio del conflitto tra il movimento islamista Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre. Altre due cisterne erano entrate nella Striscia una settimana fa circa. Complessivamente 89 convogli umanitari e due ambulanze hanno varcato oggi il confine, insieme a un gruppo di 110 palestinesi che - per la prima volta - sono rientrati a Gaza. Allo stesso tempo, sono attualmente in viaggio verso Rafah altri 105 ulteriori camion di aiuti, mentre 17 feriti e 15 loro accompagnatori dovrebbero essere accolti oggi in Egitto. (Cae)