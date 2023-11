Lombardia: convegno a Palazzo Pirelli su disparità di genere, indipendenza economica delle donne chiave per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre rimuovere le cause economiche della disparità di genere per garantire alle donne una reale emancipazione. Questo il messaggio uscito dal convegno promosso oggi a Palazzo Pirelli dal Garante per la tutela delle vittime di reato Elisabetta Aldrovandi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tema dell’incontro moderato dal giornalista Claudio Brachino è stato la violenza economica sulle donne in tutte le sue forme. All’incontro ha portato il suo saluto il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani che ha ricordato la tragica vicenda della giovane Giulia Cecchettin e come sull’onda emotiva di tale gravissimo fatto di cronaca il Parlamento abbia approvato all’unanimità un pacchetto di interventi volto a irrobustire il cosiddetto Codice Rosso. “Fondamentale - ha concluso Romani - è la presenza di una rete efficace e capillare sul territorio composta dalle istituzioni, a partire dalle Forze dell’Ordine, i centri anti violenza, le associazioni, la scuola, gli operatori sanitari, gli psicologi di base, materia su cui il Consiglio regionale sta lavorando ad un’apposita Legge. Ma non basta: dobbiamo continuare a programmare e sviluppare politiche concrete e portare avanti una battaglia che è innanzitutto culturale contro questa piaga del nostro tempo. Una battaglia che possiamo vincere solo insieme”. (segue) (Com)