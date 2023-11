Lombardia: convegno a Palazzo Pirelli su disparità di genere, indipendenza economica delle donne chiave per futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia intervenuta tramite un videomessaggio, ha rimarcato l’importanza del coordinamento tra le istituzioni per combattere la piaga della violenza di genere. “Regione Lombardia – ha sottolineato – ritiene strategica questa battaglia e sta facendo la sua parte. Quest’anno abbiamo stanziato quasi 10 milioni di Euro per sostenere la rete dei centri anti-violenza e intendiamo continuare a supportare chi sul territorio lavora quotidianamente a fianco delle donne maltrattate e discriminate”. Anche la neoeletta Presidente della Commissione Pari opportunità di Regione Lombardia Luce Meola nel suo indirizzo di saluto ha ribadito come l’alfabetizzazione economica delle donne sia la premessa di una vera emancipazione e parità e su questo terreno il Comitato sta lavorando a una serie di iniziative da mettere in campo. Fabio Roia, Presidente Vicario del Tribunale di Milano, ha segnalato dal canto suo come le denunce di donne stiano aumentando. Questo significa che il sommerso si sta lentamente ma costantemente riducendo. “Bisogna garantire – ha affermato Roia - pari condizioni retributive e di carriera alle donne. Al tempo stesso occorre svolgere un’azione educativa e preventiva nei confronti delle nuove generazioni e parimenti tutelare le vittime di violenza economica senza scadere in un assistenzialismo non rispettoso della dignità della donna". (segue) (Com)