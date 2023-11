Lombardia: convegno a Palazzo Pirelli su disparità di genere, indipendenza economica delle donne chiave per futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Italia– ha precisato nel suo intervento Elisabetta Aldrovandi, Garante per la tutela delle vittime di reato - solo il 55 per cento delle donne lavora, il 14 per cento in meno della media europea. La donna che non lavora è in posizione di dipendenza in famiglia e nel contesto sociale. Il 49 per cento delle donne dichiara di aver subito violenza economica, percentuale che sale al 67 per cento tra le donne separate o divorziate. Si distingue tra controllo economico, quando il maltrattante pretende di disporre delle risorse economiche della partner, sfruttamento economico quando il partner maschio si appropria delle risorse della moglie e boicottaggio economico quando il partner condiziona negativamente la carriera professionale della compagna obbligandola in casi estremi a rinunciare al lavoro. Si tratta di fattispecie non ancora normate dalla legge e che spesso sfuggono dunque alle sanzioni penali andando sotto la voce generica di maltrattamenti o violenza morale. Per questo con Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, stiamo lavorando per il riconoscimento del reato penale di violenza economica”. (segue) (Com)