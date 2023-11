Lombardia: convegno a Palazzo Pirelli su disparità di genere, indipendenza economica delle donne chiave per futuro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vice Questore Aggiunto di Milano Stefano Veronese ha illustrato nel dettaglio le attività che la Polizia di Stato ha messo in campo per contrastare il fenomeno. “Ognuno – ha sottolineato Veronesi – deve fare la sua parte. La Polizia deve garantire l'incolumità della parte offesa ma deve lavorare in stretto contatto con le altre istituzioni e il mondo dell’associazionismo sul territorio per essere in grado di intercettare i segnali, i cosiddetti “fatti sentinella”. Molto utile in tale ottica si sta rivelando l’applicativo Scudo che cataloga tutti gli episodi di violenza di genere anche non penalmente rilevanti in modo da lasciare una traccia e consentire agli inquirenti di percepire l’evoluzione delle situazioni in modo da prevenire per quanto possibile fatti irreversibili”. Vibrante infine l’intervento della psicologa Antonella Elena Rossi, Vice presidente de La Stella di Daniele onlus: “Troppi genitori – ha sottineato - sono collusi con figli emotivamente immaturi e potenzialmente capaci di gesti di violenza di genere. Il narcisismo è frutto di un'errata educazione. Mancano padri capaci di dire dei no. D’altro lato bisogna sostenere le donne nei processi di autonomizzazione anche economica dalle figure maschili perché ill patriarcato si nutre di discriminazione economica”. Al termine degli interventi l’artista e fotografa Chiara Crespi con la curatrice Maria Lorena Magliocco hanno illustrato le opere della mostra “Donne di altri pianeti e pesci volanti”, esposte per l’occasione al Belvedere Jannacci. Nel corso dell’evento è stato presentato un video realizzato a cura dell’Ufficio del Garante dal titolo “La dipendenza economica come forma di violenza” sul tema dell'empowerment economico delle donne come fattore fondamentale per rompere il ciclo di abusi. (Com)