Turismo: nel 2023 assunte circa 90 mila persone, occupazione femminile + 15,5 per cento

- Nel primo trimestre del 2023 sono state assunte circa 90 mila persone nel settore del turismo e nell’arco dell’ultimo anno, l’occupazione femminile nel turismo è cresciuta del 15,5 per cento, con oltre 100 mila nuove occupate. Nel 2023 si stima che la spesa del comparto turistico ammonterà a 155,2 miliardi, con poco meno di 1/3 della spesa turistica derivante dal comparto internazionale. Sono alcuni dei dati emersi oggi durante il forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). Lo scorso agosto il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un avanzo di 2,7 miliardi di euro. La pandemia Covid-19 ha avuto un impatto significativo sul turismo in Italia, così come nel resto del mondo, determinando una serie di cambiamenti in termini di sensibilità e paradigmi. La sicurezza a 360° è diventata una preoccupazione predominante per i turisti nella scelta e nel vissuto di una destinazione. Questo aspetto sta determinando una maggiore attenzione dei protocolli da parte degli operatori anche sul fronte della Cybersecurity dei propri servizi e favore degli utenti per garantire loro confidenza nell’utilizzo di carte di credito in acquisto su e-commerce e accesso sicuro ai servizi digitali di fruizione. La pandemia ha accelerato la digitalizzazione del settore: prenotazione online, app per tracciabilità dei contatti e accesso a servizi. Inoltre, la tecnologia viene utilizzata per migliorare l’esperienza attraverso visite virtuali, audioguide digitali e soluzioni senza contatto. (Rem)