Venezia: giunta approva oltre quattro milioni di interventi per viabilità e ripristino segnaletica

- La giunta comunale di Venezia ha approvato tre delibere dal valore di oltre 4 milioni di euro per diversi interventi in materia di viabilità, manutenzione delle aree pedonali della terraferma e il ripristino della segnaletica stradale. "Si tratta di interventi che vanno a mettere in sicurezza la rete di collegamenti e a migliorare alcuni punti – ha spiegato Renato Boraso, assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture stradali -. Un primo progetto riguarda il ripristino delle normali condizioni di funzionalità delle superfici pubbliche carrabili, ciclabili e pedonali della terraferma Veneziana. Vista l'estensione delle superficie in particolare la lunghezza complessiva della rete stradale di circa 1.150 km, il progetto si propone di garantire il pronto intervento h/24, la colmatura delle buche, il piano neve annuale, interventi su strade e marciapiedi di natura emergenziale ed interventi programmati. Si tratta di un investimento di 3 milioni e 100 mila euro". (segue) (Rev)