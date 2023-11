Venezia: giunta approva oltre quattro milioni di interventi per viabilità e ripristino segnaletica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa seduta è stato poi approvato un piano da 200 mila euro per una serie di interventi di manutenzione straordinaria di percorsi pedonali per una superficie complessiva totale di circa 880 metri quadrati. Rispetto alla segnaletica stradale, "si tratta di un progetto rivolto alla sicurezza dei cittadini, la segnaletica rappresenta un elemento importante della mobilità urbana – ha commentato Boraso –. Il progetto prevede il ripristino funzionale della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, a regolamentazione della circolazione e della sosta nell'ambito della viabilità di competenza del territorio comunale della Terraferma, che si estende per una lunghezza complessiva di circa 1.150 km. Lavori che prevedono un investimento di 800 mila euro e che riguardano interventi di ripasso della segnaletica orizzontale, strisce di margine e di mezzeria su circa 120 km di strade; tutti gli attraversamenti pedonali e ciclopedonali delle strade principali e le 90 intersezioni a rotatoria, che vengono ripassati annualmente, essendo i nodi stradali più critici in cui è prioritario garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada" ha concluso. (Rev)