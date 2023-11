Veneto: assessore Turismo, gelato artigianale prodotto che porta nel mondo il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gelato artigianale è il prodotto-ambasciatore che porta nel mondo il Veneto migliore. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore regionale al Turismo, annunciando l'avvio, il prossimo 26 novembre, della 63ma Fiera Internazionale del Gelato di Longarone che fino al 29 novembre si svolgerà a Longarone, in provincia di Belluno. "Il gelato artigianale – ha dichiarato Caner - è un prodotto nato in Veneto, in particolare nel bellunese, e da qui ha poi preso le strade di tutto il mondo. Quella di Longarone è la kermesse internazionale più importante che richiama nelle nostre Dolomiti i miglior gelatai di ogni nazione attratti da quell'eccezionale connubio tra territorio, materie prime e artigiani che ha reso il gelato artigianale l'eccellenza che conosciamo. La Regione del Veneto sarà presente con uno spazio per la promozione turistica e sarà allestito un laboratorio attrezzato per la preparazione del gelato da proporre agli operatori e al pubblico in visita allo stand". "Qui siamo nella capitale mondiale del gelato artigianale" – ha poi aggiunto - che vanta una tradizione di più di sessant'anni visto che la prima "Fiera del Gelato" risale al mese di dicembre del 1959. Grande pubblico e operatori italiani e stranieri affollano ogni anno lo stand della Regione del Veneto: oltre alla possibilità di degustare il prodotto artigianale di qualità (gelato al riso vialone nano, al prosecco, al formaggio Piave, al Mandorlato di Cologna Veneta, alla Valpolicella solo per citarne alcuni) saranno organizzate anche attività di promozione e animazione, come gli show cooking previsti lunedì 27, le testimonianze dei maestri artigiani gelatieri veneti del 28 e lo storytelling del 29". "La Fiera è anche un importante veicolo di comunicazione e di valorizzazione delle opportunità turistiche regionali legate alle produzioni agroalimentari tipiche del Veneto – ha sottolineato l'assessore veneto - con riferimento alle quali il gelato artigianale, prodotto con ingredienti naturali del territorio, è un esempio conosciuto in tutto il mondo, grazie alla maestria artigiana dei gelatieri bellunesi. Come Regione continuiamo a farci promotori del gelato artigianale quale "prodotto ambasciatore" del Veneto, in rapporto di continuità con le eccellenze delle tradizioni eno-gastronomiche della comunità locali. Ringrazio tutti i gelatieri e le loro associazioni che hanno portato nel mondo il Veneto migliore" ha concluso Caner. (Rev)