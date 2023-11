Lazio: Della Casa (FI), discarica Tivoli Terme sarà bonificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discarica Tivoli Terme presto sarà bonificata e messa in sicurezza da ulteriori sversamenti. Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Lazio, Roberta Della Casa di Forza Italia. "Dopo le mie segnalazioni alla Prefettura di Roma e alla Asl Roma 5, apprendo formalmente che è in corso la classificazione dei rifiuti al fine del corretto smaltimento nonché sono al vaglio misure dissuasive di ulteriori fenomeni. È fondamentale garantire decoro ai cittadini ma soprattutto tutelare la salute pubblica minata da sostanze potenzialmente inquinanti e contrastare un possibile racket di rifiuti legato a criminalità organizzata", conclude.(Com)