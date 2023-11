Fisco: Gusmeroli (Lega), ascolto regola fondamentale per scrivere buone leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ascoltando il territorio, le famiglie, le imprese, le associazioni produttive, che si raccolgono gli elementi per scrivere buone leggi. Questo è un valore aggiunto fondamentale, perché attesta sinergia e collaborazione costruttiva fra politica, istituzioni e professioni, fondamentale per la tutela del cittadino". Lo sottolinea Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera nonché responsabile unità Fisco della Lega, intervenendo all'evento 'Obiettivo Futuro', XIX Convegno Nazionale dell'Associazione Nazionale Commercialisti in corso a Pisa. "Grazie all'impegno della Lega, questa manovra contiene provvedimenti che per la prima volta da cinque decenni cambiano l'impostazione del sistema fiscale italiano, muovendo nella direzione di un fisco 'un po' meno nemico', nonché riequilibrato rispetto al rapporto con il cittadino. Per esempio fra 6 giorni, il 30 novembre, ben 3,5 milioni di attività economiche con ricavi fino a 170 mila euro non dovranno più pagare le tasse in anticipo: quella della rateizzazione del maxi-acconto di novembre - che si potrà pagare in una sola soluzione il 16 gennaio o rateizzato da gennaio a maggio - è una battaglia di buonsenso che perseguo da tre anni, prodromica rispetto all'abolizione della ritenuta di acconto (così da non avere più attività economiche a credito del fisco), e che peraltro non costa alle casse dello Stato, determinando una copertura di cassa e non di bilancio. Il debito pubblico si contrasta stimolando la crescita e i livelli occupazionali. Per questo, con una Proposta di Legge a mia prima firma entrata in manovra si introduce per le imprese la possibilità di dedurre i costi per le nuove assunzioni al 120 per cento, che sale fino al 130 per cento nel caso di lavoratrici madri, giovani under 30, disabili ed ex percettori del reddito di cittadinanza. Anche questo provvedimento, simile nella formula al 'super ammortamento' per i beni strumentali, è pienamente espansivo, senza problemi di decontribuzione per l'Inps. Ci muoviamo nel solco tracciato dalla delega per la riforma fiscale, con l'obiettivo di un sistema più semplice che gravi meno su famiglie e imprese". (Rin)