Turismo: nel 2027 si prevede di superare la soglia dei 141 milioni di arrivi e 480 milioni di presenze

- L’adozione di una pianificazione integrata e di una coerente programmazione potrebbe portare a un aumento di arrivi e presenze. È quanto emerso nel corso del forum Internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). Nel 2027 si prevede di superare la soglia dei 141 milioni di arrivi (+7,5 per cento vs 2019) e dei 480 milioni di presenze (+10,7 per cento vs 2019). Oltre 18 milioni di italiani scelgono destinazioni estere per le vacanze, generando 158,4 milioni di pernottamenti e una spesa di quasi 15 miliardi di euro. Se una parte optasse per una destinazione italiana, si genererebbe un impatto di 9 milioni di arrivi, oltre 31 milioni di presenze e un vantaggio di quasi tre miliardi ogni anno. (Rem)