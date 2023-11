Turismo: Mitur, Italia settima in Europa per incidenza settore su Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria turistica posiziona l’Italia al settimo posto in Europa per incidenza del settore sul Pil nazionale, piazzandosi davanti a competitor quali Francia e Germania. Lo rende noto il ministero del Turismo (Mitur), nell’ambito del primo Forum internazionale del settore in corso di svolgimento a Baveno, sul Lago Maggiore. Le analisi svolte da OpenEconomics stimano un effetto diretto e indiretto della spesa turistica sul Pil nazionale annuo pari a circa 255 milioni di euro, che corrispondono al 13 per cento del Pil italiano e a un moltiplicatore di 2,5. L'attivazione diffusa e profonda delle catene del valore coinvolte dal turismo è responsabile in maniera diretta e indiretta della creazione di 3 milioni di posti di lavoro stabili a tempo pieno distribuiti su tutto il territorio nazionale.(Com)