Monza: Pilotto, scritta inaccettabile nei bagni del Liceo Zucchi

20 luglio 2021

- Il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, ex docente del Liceo Zucchi, si rifiuta di pensare che la scritta inaccettabile comparsa in uno dei bagni dell'Istituto sia opera degli studenti. "Nella nostra città scuole, associazioni e istituzioni collaborano tutti i giorni dell’anno, non solo il 25 novembre, per contrastare la violenza sulle donne. Ne sono la prova i tanti accordi siglati e i progetti innovativi avviati, anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Qui c’è una città intera alleata contro la violenza a partire dagli studenti”, dice Pilotto. Sull’episodio specifico della scritta, peraltro già rimossa dai bagni, il Sindaco lo definisce “opera di uno stolto che neanche comprende il significato di ciò che ha affermato”. A Monza in questi giorni si stanno svolgendo numerose iniziative, anche promosse dalle stesse scuole, di sensibilizzazione contro la violenza di genere: non appuntamenti rituali ma incontri intensi, vissuti, sentiti da tutta la comunità. (Com)