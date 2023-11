Medio Oriente: Mezzaluna rossa palestinese, tregua importante per fornire soccorsi necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tregua di quattro giorni raggiunta tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas permetterà "alle squadre di soccorso e alle strutture dell'Onu operanti lungo la striscia di Gaza di ricevere l'assistenza umanitaria necessaria". Lo ha affermato oggi Nebal Farsakh, portavoce della Mezzaluna rossa palestinese, all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera". L'arrivo previsto per oggi di circa 200 camion lungo la Striscia di Gaza, è stato definito da Farsakh come "una goccia nell'oceano" rispetto ai 500 camion che entravano nell'enclave assediata ogni giorno prima dell'inizio della guerra. "La situazione è diventata catastrofica a livello umanitario e medico. L'intero settore sanitario sta collassando", ha sottolineato Farsakh, sollecitando, inoltre, la comunità internazionale a fare pressione su Israele per consentire un flusso continuo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. (Res)