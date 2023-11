Bosnia-Croazia: ministro Esteri Grlic Radman, sosteniamo sforzi per negoziati adesione Ue di Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia sosterrà gli sforzi della Bosnia Erzegovina per avviare "al più presto" i negoziati verso l'adesione all'Unione europea e durante il processo negoziale è pronta a fornire tutto il necessario appoggio professionale e tecnico. Lo ha detto il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman nella conferenza stampa congiunta a Sarajevo con l'omologo bosniaco Elmedin Konakovic. A riportarlo è l'emittente radiotelevisiva "Hrt". Il capo della diplomazia croata ha aggiunto di aspettarsi una "decisione positiva" da parte del Consiglio europeo entro la fine dell'anno, perché le raccomandazioni della Commissione europea sull'apertura dei negoziati di adesione saranno prese in considerazione a livello dei capi di Stato e di governo dell'Ue durante il mese di dicembre. Questo significa, ha sottolineato Grlic Radman, che già quest'anno "non è escluso che la Bosnia Erzegovina riceva il via libera per i negoziati di adesione". (Seb)