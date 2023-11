Imprese: Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, al via "Happy Natale Happy Panettone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Al via oggi - fino a domenica 26 novembre - la quinta edizione di Happy Natale Happy Panettone - con Artisti del Panettone - l'evento aperto al pubblico dedicato al panettone artigianale. Happy Natale Happy Panettone è organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con il supporto di Fiera Milano e la collaborazione di MNcomm, Food Media Factory, APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani; il contributo di Chocolate Culture e Da Vittorio con il campione del mondo del cioccolato Davide Comaschi, Alessandra Pirola Baietta, event & wedding planner e Caffè Scala, il presidente dei Panificatori Matteo Cunsolo e il supporto degli allievi del Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo. La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. La kermesse – gratuita e accessibile mediante registrazione online e fino ad esaurimento posti – si svolge all'interno dello storico Palazzo Castiglioni in stile Liberty (sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47) e invita il pubblico a immergersi nella magia delle feste con un goloso percorso di avvicinamento al Natale, che si snoda attraverso l'Arte della Tavola, i menù natalizi con i cuochi di Apci, la proclamazione del miglior panettone artigianale d'Italia e le degustazioni guidate dagli Artisti del Panettone. (segue) (Com)