Imprese: Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, al via "Happy Natale Happy Panettone" (2)

20 luglio 2021

- Il lungo weekend dedicato al panettone artigianale, che inizia con la masterclass della event&wedding planner Alessandra Pirola Baietta e Caffè Scala dedicata alla Tavola del Natale e la masterclass sulla storia e le tradizioni nella tavola delle feste natalizie a cura di Susanna Manzin di Pane e Focolare, prosegue domani, sabato 25 novembre, con talk e degustazioni a tema Christmas Day. Oggi e sabato, a presentare gli appuntamenti di Happy Natale Happy Panettone, Irene Colombo. Domani il pubblico accreditato potrà prima scoprire le proposte studiate dai cuochi di APCI per un pranzo di Natale tradizionale, vegetariano o innovativo, e poi gustare una dolce merenda con il maestro del cioccolato Davide Comaschi e il presidente dei panificatori Matteo Cunsolo. Federico Trobbiani, Giuseppe Postorino (1 stella Michelin), Marzia Riva, Fabio Zanetello e Fabrizio Ferrari gli chef APCI coinvolti durante la giornata. Sabato si conclude con l'aperitivo esotico di Natale, dopo aver dato spazio anche ai consigli sotto l'albero di Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi senza dimenticare i più fragili nel momento di riflessione con Ludovica Iaccino di WeWorld Onlus. (segue) (Com)