Roma: Rocca (Fd'I), Ama diserta la commissione Trasparenza

22 luglio 2021

- I vertici di Ama "con una motivazione stravagante e a meno di 24 ore dallo svolgimento dell'odierna seduta della commissione Controllo, garanzia e trasparenza, hanno comunicato che non avrebbero partecipato nonostante i temi da trattare fossero noti loro dal 31 ottobre e la data, concordata, dal 6 novembre". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Definisco stravagante la motivazione poiché i vertici di Ama di punto in bianco hanno deciso che non era nella prerogative della commissione trattare i temi sottoposti alla loro attenzione, in particolare la commissione si sarebbe dovuta svolgere relativamente alle assunzioni del personale dirigente e non dal 2021 ad oggi, le progressioni interne nello stesso periodo e i dati relativi all'evasione della Tari - prosegue -. Se non sono questi argomenti sui quali la commissione Trasparenza può interloquire con un azienda municipalizzata quale è Ama, mi chiedo come mai lo facciano tutte le altre società capitoline e come mai in passato i vertici di Ama abbiano partecipato alle sedute della commissione stessa senza mai eccepire nulla. A questo punto viene lecito pensare che l'argomento abbia potuto creare qualche imbarazzo anche se non comprendo le motivazioni. Tengo comunque a ribadire che i temi all'ordine del giorno erano noti all'Ama dal 31 ottobre scorso, pertanto, mi chiedo perché non abbiano espresso le loro perplessità fin dall'inizio. Va specificato, inoltre, che ho chiesto a loro di scegliere la data dell'audizione proprio per facilitare la partecipazione. Quindi il 24 novembre è la data che è stata scelta da Ama, ecco perché è inaccettabile un atteggiamento del genere che ritengo non solo uno sgarbo istituzionale ma un venir meno di quanto previsto dal regolamento di Roma Capitale. Per correttezza nei confronti degli altri commissari ho aperto la commissione raccontando quanto accaduto e relazionando sui passaggi fatti per arrivare a convocare la seduta. Ho riscontrato con piacere che, indipendentemente dall'appartenenza politica, diversi consiglieri hanno stigmatizzato il comportamento dei vertici dell'Ama. A tutela della commissione e del ruolo che ogni consigliere rappresenta, ho provveduto ad inviare una nota al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, per informarli dell'accaduto e per chiedere quali azioni vorranno intraprendere nei confronti dei vertici Ama", conclude il consigliere Rocca. (Com)