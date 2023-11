Governo: Toninelli, "FrecciaLollo-gate" spettacolo di potere e privilegio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo 'Freccialollo'. Oh, il FrecciaLollo-gate. Un vero spettacolo di potere e privilegio, con un tocco di 'fermata magica' per il ministro Lollobrigida. E poi ci sono i vertici di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia, che sembrano aver perso il loro orario in questo caos. A loro uno Stato normale, visto che li finanzia con ingenti soldi pubblici, dovrebbe chiedere quanto ci è costata questa pagliacciata. Perché il danno di immagine e quindi economico sarà di certo notevole. E lo paghiamo noi contribuenti". Lo scrive su Facebook l'ex parlamentare del Movimento cinque stelle, Danilo Toninelli, già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sottolinea: "E il ministro dei Trasporti che questi Enti li dovrebbe controllare? Beh, evidentemente è occupato a fare chissà cosa. Se fosse stato il sottoscritto al timone del ministero, ah, sarebbe stata una festa. Le richieste di dimissioni sarebbero piovute come biglietti di un Frecciarossa in offerta. E l'amministratore delegato di Fs o di Trenitalia? Avrebbero dovuto prendere il primo treno per la 'città delle dimissioni'. Ma ahimè, siamo in Italia, dove se fai parte del club esclusivo del potere, puoi anche trasformare un Frecciarossa in un taxi di lusso. Chissà - conclude Toninelli -, forse la prossima volta che un treno è in ritardo, tutti i passeggeri dovrebbero dichiararsi ministri per ottenere una fermata extra". (Rin)