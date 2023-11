Sardegna: da Regione contributi a Comuni per eventi di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato il bando dell’Assessorato regionale del Turismo per i contributi destinati ai Comuni per l’organizzazione delle manifestazioni relative al “Cartellone degli eventi di Capodanno 2023”, che si svolgeranno tra il 28 dicembre e il primo gennaio 2024. “La compartecipazione della Regione alle spese per l’organizzazione del concerto di Capodanno nei Comuni della Sardegna è finalizzata alla promozione turistica e alla destagionalizzazione dei flussi turistici – ha detto l’assessore Gianni Chessa – Si tratta di risorse (600mila euro) destinate alla valorizzazione e promozione dell'immagine della Sardegna. Infatti, le spese per le azioni di promozione e/o comunicazione dovranno essere almeno pari al 30% del contributo concesso”. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 23.59 del 3 dicembre 2023. (Rsc)