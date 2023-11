Turismo: Santanchè, occupate 100 mila persone, il 52,3 per cento donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno nel settore del turismo "abbiamo occupato 100 mila persone e il 52,3 per cento erano donne". Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè, intervenendo al Forum Internazionale del Turismo, in corso a Baveno (Vb). "Lo dico - ha continuato Santanchè - perché questo dato è importante in quanto rappresenta un importante vettore per le pari opportunità perché più donne lavorano più donne avremo libere". "Se oggi - ha concluso il ministro - pensiamo che solo il 30 per cento ha un conto corrente allora facciamo bene a promuovere, come sta facendo la presidente Meloni politiche per aumentare l'occupazione femminile", ha concluso Santanchè. (Rem)