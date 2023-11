Violenza donne: Braga (Pd), governo passi da parole a fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza contro le donne "va riconosciuta per poter intervenire il prima possibile. Per questo occorre formare gli operatori che vengono in contatto con le vittime, anche coloro che raccolgono le segnalazioni come quella giunta dal vicino di casa di Giulia Cecchettin. Grazie al Partito democratico la legge appena approvata prevede la formazione obbligatoria, ma manca un impegno di spesa. Per questo occorre che il governo faccia seguire fatti alle molte parole spese contro i femminicidi in questi giorni: stanzi subito fondi nella legge di Bilancio per intervenire sulla violenza prima che sia troppo tardi". Lo afferma, in una nota, Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati. (Com)