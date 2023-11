Legge Bilancio: Paita, Italia viva aderisce a manifestazione Cisl di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia Viva parteciperà con una propria delegazione alla manifestazione organizzata dalla Cisl, domani a Roma a piazza Santi Apostoli, per chiedere a governo e parlamento di correggere la legge di bilancio. Sarà anche l'opportunità per ribadire il nostro no alla violenza di genere, indossando al braccio un nastro rosso in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Lo annuncia in una nota la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita. (Com)