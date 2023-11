Ambiente: Pezzoli (Odaf Roma), soddisfatti da Stati Generali Verde, è momento di agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "per il bene del patrimonio verde è arrivato il momento dell'operatività e delle decisioni da prendere, agendo con una logica contributiva che coinvolga tutte le realtà interessate". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali (Odaf) di Roma e provincia, Flavio Pezzoli, intervenuto questa mattina in Campidoglio agli Stai Generali del Verde. "L'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, che ringraziamo per aver accolto la nostra idea e per averci coinvolti ha detto che da questa giornata verranno definite le linee strategiche per il verde della città, perché finora ci si è presi del tempo per fare l'analisi della situazione, ascoltando tutti, anche le associazioni che sono ogni giorno sul campo e spesso per prime ci avvisano quando c'è qualcosa che non va - ha spiegato -. È necessario, però, che le linee strategiche siamo prodromiche all'operatività. Noi per primi siamo pronti a mettere a disposizione le nostre conoscenze e la nostra scienza, perché sappiamo che abbiamo il privilegio di vivere in una città meravigliosa e vogliamo quindi trovare le migliori strategie per valorizzarne il verde e il patrimonio arboreo. Ci assumiamo quindi la nostra responsabilità - ha concluso Pezzoli - nel supportare Roma Capitale nelle decisioni che sta prendendo, sperando che il nostro coinvolgimento possa contribuire a migliorare l'agro-ecosistema della nostra città". (Com)